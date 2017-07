I løbet af de to år, Jakob Nybroe har været i Ghana, har han således gennem sit team af lokale medarbejdere skabt et netværk på omkring 29.000 kvinder, fordelt på 500 grupper i 400 landsbyer. Her står han på havnen i Vallensbæk på nogle af de fliser, han selv har været med til at lægge. Foto: Petter Becker-Jostes

Jakob har taget turen fra sejlklubben til Ghana

Vallensbæk - 22. juli 2017 kl. 05:52 Af Petter Becker-Jostes

Som barn og ung tilbragte han alle sine weekender i Vallensbæk Havn, mens han i sine ferier var rygsækrejsende i Europa sammen med sin mor.

Dermed er både sejlerlivet og udelængslen noget, Jakob Nybroe har fået ind med modermælken. Så det kommer ikke ud af det blå, at Jakob Nybroe har tilbragt hele sidste uge som stævneleder for F18-verdensmesterskabet, mens han i det daglige arbejder med at opbygge et netværk blandt kvinder, der plukker nødder til den eftertragtede chia-olie, i det nordlige Ghana.

Som barn sejlede han først optimistjolle og senere yngling i Vallensbæk Sejlklub, og som 13-årig var han første gang frivillig ved en kapsejlads. Og inden det stod klart, at han skulle til Ghana, havde han allerede sagt ja til at fungere som formand for gruppen, der står for at arrangere F18-VM.

Derfor var det begrænset, hvor meget han har kunnet deltage i planlægningen af stævnet, hvor han har været med på en Skype-forbindelse. Under selve stævneugen har han til gengæld været på hele tiden, og han har sovet på sin fars båd nede i havnen.

Inden længe går turen tilbage til Ghana, hvor han arbejder for det svenske firma AAK. Firmaet forarbejder vegetabilske olier, og Jakob Nybroes job er at indkøbe de nødder, hvorfra chia-olien udvindes.

29.000 kvinder

At arbejde som indkøber i området omkring den nordghanesiske by Tamale, hvor Jakob Nybroe bor, er dog ikke helt sammenligneligt med samme type job herhjemme. Nødderne bliver traditionelt plukket af de lokale kvinder, som så sælger dem videre til mændene, der igen sælger dem videre til de store internationale købere. Her består Jakob Nybroes job i at opbygge et netværk blandt kvinderne, så man derigennem kan undgå mændene som mellemled. Og det sker ikke bare for at gøre produktet billigere, for chokolade- og kosmetikproducenter er i stigende grad bevidste om, at deres produkter skal være fairtrade.

I løbet af de to år, Jakob Nybroe har været i Ghana, har han således gennem sit team af lokale medarbejdere skabt et netværk på omkring 29.000 kvinder, fordelt på 500 grupper i 400 landsbyer. Udfordringen består blandt andet i at kunne dokumentere helt ned til den enkelte kvinde, hvor nødden kommer fra.

- Når du har 29.000 kvinder, hvoraf størstedelen hverken kan læse eller skrive, kan noget så banalt som at købe nødderne ved at veje dem være svært. De har ikke noget forhold til, hvad et kilo er, men er vant til at bruge en skål, som vejer forskelligt, alt efter, hvor meget top, der er på. Så det kan være en udfordring at forklare, hvorfor den ene kvinde får mere for en sæk nødder end den anden, siger Jakob Nybroe, som også på det personlige plan har fået meget ud af sit udlandsophold, der er hans fjerde udstationering efter et ophold i Letland og to ophold i Indien.

- Jeg har fået bekræftet, at selvom man lever i en lerhytte, kan man stadig grine og være et positivt menneske. Og som familie har vi lært, at selvom der ikke er stabil strøm, så vi for eksempel kan oplade Ipad'en, så ramler verden ikke sammen, siger Jakob Nybroe.