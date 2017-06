De hundeinteresserede mødes ved spisestedet Mosen og går så en tur. Arkivfoto: Hans-Jørgen Johansen

Inviterer til hundetur

Vallensbæk - 13. juni 2017

Søndag den 25. juni 2017 fra kl. 10-12 inviterer Hunde-netværk til et fællesskab og et netværk for hundeejere og søgere.

Måske du som hundeejer har en eller flere hunde og søger en, der vil tilbyde at gå med den/dem en gang imellem i hverdagen? Søger en, der vil passe din hund i ferien eller på nogle hverdage/weekender - eller begge dele? Søger en at følges med på tur engang imellem? Er forhindret i en periode i at komme ud på tur?

Måske du som hundesøger ikke har en hund lige nu, men ønsker at gå en tur med én engang imellem? Overvejer at få en hund, men vil gerne lige undersøge noget mere? Blot vil hjælpe andre? Er tidligere hundeejer og savner en at gå tur med?

- Vi har taget initiativ til dette projekt, fordi vi ønsker at bidrage til en lettere og sjovere hverdag. Alle på projektet har arbejdet pro-bono, ligesom tanken med projektet er den gensidige frivillige hjælp, lyder det fra netværket i en pressemeddelelse.

Man mødes søndag den 25. juni kl. 10 på pladsen foran Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Kl. 10.30 går man turen rundt om Tueholmsøen. Ruten er ca. 2,2 km., og der er asfalteret sti hele vejen. Man starter og slutter samme sted, og det er muligt at parkere bilen på parkeringspladsen ved spisestedet Mosen.

Alle er velkommen, med og uden hund. Kom alene, tag en ven eller veninde med, eller hele din familie. Inden vi går ud på ruten, kan du i en af pavillonerne få et skilt, så andre kan se, om du er hundeejer, søger eller begge dele.