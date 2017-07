Hollænderne tog F18-pokalen

Sådan lød vurderingen fra Solrød-sejleren Anders Liebst, der selv deltog i VM for F18-katamaraner, forud for de sidste sejladser lørdag. Og det viste sig at holde stik, for det hollandske makkerpar endte med at blive verdensmestre - endda med et forspring på 19 point ned til sølvvinderne, belgiske Patrick Demesmaeker/Gilles Tas. Inden lørdagens sejladser lå de to ellers kun to point fra hinanden.