Kommunen bliver ansvarlig for området omkring Søstrene P, mens havnen står for resten af området i den nye aftale, der løber frem til 2045. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Havn ser frem til ny aftale

Vallensbæk - 01. marts 2017 kl. 05:40 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis alt går, som bestyrelsen i Vallensbæk Havn håber, siger kommunalbestyrelsen på onsdag god for en ny aftale, der kommer til at sætte rammerne for brugen af havnen helt frem til 2045. Aftalen giver havnen brugsretten til næsten hele området.

I dag er der allerede en aftale mellem kommunen og den selvejende institution Vallensbæk Havn, men ifølge institutionens bestyrelsesformand Henrik Sydbo Hansen er den over 20 år gamle aftale ikke længere tidssvarende, ikke mindst fordi havnen siden da har gennemgået en rivende udvikling. Nu huser havnen fire klubber, to spisesteder og livemusik fredag aften, mens mange borgere bruger området til rekreative formål. Det er sådan set positivt, men det giver også udfordringer i form af mere trafik og et øget behov for parkeringspladser, toiletter og legeplads, påpeger Henrik Sydbo Hansen.

- Så det, vi sigter på her, er at løse problemerne omkring de åbne områder. Derfor ser vi meget frem til at få aftalen skrevet under, og jeg tror på, det bliver en tak mere indbydende at køre ind i havnen, siger Henrik Sydbo Hansen.

Eftersom den gamle aftale kun var på to sider og ifølge Henrik Sydbo Hansen mest gik ud på at beskrive et lån, har havnen og kommunen taget udgangspunkt i et blankt stykke papir. Efter at have overvejet forskellige løsninger, er de to parter blevet enige om, at kommunen overdrager brugsretten for næsten hele området til den selvejende institution. Hvert fjerde år skal den manglende betaling for brugsretten dog tages op til fornyet forhandling, og hvis havnens overskud er blevet øget væsentligt, kan kommunen kræve betaling for brugsretten.

Kommunen bliver dog ansvarlig for området omkring Søstrene P, fordi det er der, kommunen skal lave toiletter og legepladser.

- På den måde er det en befrielse for os, både økonomisk og fordi bestyrelsen interesserer sig for sejlads og mindre for de problemstillinger, der opstår omkring det at drive en café, siger Henrik Sydbo Hansen, som også roser kommunen for processen med at udarbejde den nye aftale, som har været undervejs i et års tid.

- Det har været supergode til at tage samtalen med os, lyder det fra formanden.

Den nye er blevet godkendt af havnen på to generalforsamlinger, mens den mangler at blive godkendt i kommunalbestyrelsen. De lokale politikere har dog allerede sagt god for aftalen i både teknik- og miljøudvalget og i økonomiudvalget. Hvis udviklingen kræver, at kommunen må nedlægge bådpladser eller pladser til vinteroplag, skal disse erstattes med et tilsvarende antal nye pladser.