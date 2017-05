Havdrup Dans må nødtvungent lukke

- Det er med stor sørgmodighed, at vi må meddele vore undervisere, vore børnedansere og deres forældre samt vore voksendansere, at Havdrup Dans ikke ser sig i stand til fortsætte i næste sæson. Grunden er, at den bygning som danseskolen er placeret i, skal nedrives for at give plads til en udbygning af Albertshøj Plejecenter i Albertslund Centrum, hedder det i en pressemeddelelse fra danseægteparret Dorthe og Tommy Havdrup.

- Albertslund Kommune vil gerne forsøge at finde gode lokaler til os og samtidig konvertere os til en danseforening, så vi kunne blive fri for at tænke på centerhusleje. Et enkelt lokale i udkanten af Albertslund var i spil. Men vi er bekymrede for, at danseskolen vil miste rigtig mange elever ved at blive placeret langt fra centeret og S-stationen. Mange af vore elever kommer fra de omkringliggende kommuner, og vil have svært ved at komme til et mere afsides sted i Albertslund.