Også i år har Vallensbæk Sogn allieret sig med ?Fars køkkenskole?. Deres bidrag til indsamlingen er at lave frugt- og grøntsagsshots til alle indsamlere, inden de sendes ud på ruterne, og bagefter er der suppe klar, når alle kommer tilbage og måske har brug for lidt at varme sig på.

Gå en tur og gør en verden til forskel

Søndag den 12. marts inviteres du med ud at gå for at samle ind til verdens fattigste. Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind - men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i dag.