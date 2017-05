Morten Schou Jørgensen flankeret i forbindelse med præmieoverrækkelse i MA2 af Ol-deltager Cathrine Dufour, Nanna Gajhede og Sandra Aagaard Hyrm.

Forrygende landsstævne på Vallensbæk Ridecenter

Vallensbæk - 12. maj 2017 kl. 05:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For bare to uger siden sprang Sportsrideklubben Vallensbæk til med kort varsel og fik sat alle sejl til for at få et landsstævne i dressur op at stå. Egentlig var det Frederiksværk Rideklub, som skulle afholde stævnet, men på grund af sygdom måtte de aflyse.

Per Springborg, som er leder af Vallensbæk Ridecenter, tog kontakt til Frederiksværk Rideklub for at høre, om Vallensbæk skulle overtage det.

-Det er første udendørs stævne i år, og jeg ved, hvor meget det betyder for rytterne at komme i gang med den udendørs sæson forud for alle de kommende mesterskaber, fortæller Per Springborg.

Frederiksværk Rideklub var med på dette, og straks blev Sportsrideklubben Vallensbæk kontaktet. De var heldigvis også med på at give den gas og stable arrangementet på benene.

Et tæt samarbejde mellem Sportsrideklubben og Ridecenteret med at organisere hjælpere, sponsorer og dommere resulterede, i at knap 200 startere kunne deltage ved stævnet, som forløb over tre dage.

-Det har været en forrygende weekend med glade ryttere, som har rost vores arrangement helt op i skyerne, udtaler Charlotte Gajhede, som i øvrigt er nyvalgt formand for rideklubben, og fortsætter:

-Det har været en meget positiv oplevelse at arbejde så tæt sammen med Ridecenteret og få arrangementet til at køre. At byrådsmedlem Morten Schou Jørgensen så tog sig tid til at komme forbi alle dage og overrække præmier til de placerede ryttere, sætter bare prikken over i'et.

Og Morten Schou Jørgensen fik at mærke, hvordan Vallensbæk havde formået at samle alt, hvad der kunne samles, for at afholde et landsstævne i deres fantastiske omgivelser. Det var noget, som også blev rost af de forskellige ryttere, blandt andet OL-deltager Cathrine Dufour, som under en præmieoverrækkelse kunne udtrykke sin glæde til Morten Schou.

- Forholdene på SIV er virkelig gode. Hamrende gode baner, lækre omgivelser og top fin stemning. Jeg håber meget, at vi i fremtiden får lov til at komme til endnu flere og større stævner på det lækre anlæg, som klart har internationalt format, fortalte Cathrine.