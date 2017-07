Se billedserie 82 frivillige er med til få gennemført F18-VM, og der har ikke været nogen ansatte til at organisere stævnet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

F18-VM: Lille budget - mange frivillige kræfter

Vallensbæk - 08. juli 2017

Vallensbæk Sejlklub har gjort en stor indsats for at holde omkostningerne for F18-VM nede. Det er rent frivillige kræfter, der driver værket, og på materielfronten har klubben sparet, hvor der spares kan.

Når Vallensbæk Sejlklub tidligere har afholdt stævner, har banerne for eksempel været så korte, at man uden problemer har kunnet bruge almindelige VHF-radioer til at kommunikere mellem følgebådene. Men da F18-bådene sejler så hurtigt, er banen meget lang, og så kan VHF-radioer ikke bruges på grund af jordens krumning. Her kunne klubben have skaffet dyr satellitkommunikation, men i stedet har klubben gjort det langt billigere ved sammen med en lokal ekspert at have fået sat nogle meget lange antenner på bådene, så de kan kommunikere sammen alligevel.

Endvidere har klubben genbrugt skiltene fra et tidligere stævne og blot sat ny folie på - som i øvrigt er skaffet billigt gennem en af de frivilliges svigerinde, der arbejder for en skiltefabrik. Til vimplerne, som klubben som arrangør skal udlevere til de deltagende sejlere, har klubben fået skaffet sig sejlrester hos en stor sejlproducent. Og ankrene, der skal bruges til banemærkerne, er købt uden for sæsonen, fordi der var 25 procents rabat.

Eksemplerne her er blot nogle af mange på, hvordan Vallensbæk Sejlklub har gjort alt, hvad der står i klubbens magt, for at gøre F18-VM så billigt som muligt. Men den vigtigste drivkraft i stævnet har været de frivilliges indsats, understreger klubbens formand, Kenneth Bøggild.

Til forskel fra de fleste andre store sejlstævner har klubben således ikke haft nogen ansatte til at organisere stævnet, for eksempel i form af en projektkoordinator. I stedet har ni mennesker gennem de seneste to år haft hvert deres ansvarsområde, og fra den 8-15. juli, hvor VM løber af stablen, er 82 frivillige i gang. Med den tilgang er det lykkedes sejlklubben at lave arrangementet med et samlet budget på kun 685.000 kroner.

- Med ansatte ville det have været det tidobbelte, siger Kenneth Bøggild.

Også hvad angår de frivillige, er der i øvrigt gået på kompromis og sparet på ét punkt - der er ikke indkøbt jakker til de frivillige. I stedet kan de frivillige kendes på deres armbånd, og det er vigtigt for Kenneth Bøggild at kunne kende en frivillig fra en besøgende, fordi den personlige relation ligger klubben meget på sinde, lyder det fra formanden. Og det har givet pote, for de frivillige har ikke blot meldt sig fra egne rækker, men også fra de andre klubber på havnen.

- Nogle af de frivillige bruger op mod halvdelen af deres sommerferie på stævnet, lyder det fra en glad Kenneth Bøggild.

Del af klubbens DNA

At Vallensbæk Sejlklub overhovedet blev VM-arangør, var ikke noget, klubben regnede med i første omgang. En dag, da Kenneth Bøggild havde været ude at sejle i sin jolle, mødte han Penne Wyon og Jan Hedmann Jensen, to af klubbens F18-sejlere. De foreslog at få VM til Vallensbæk, og på de fem dage, der var tilbage inden fristens udløb, fik Kenneth Bøggild lavet en ansøgning. Klubben var oppe mod konkurrenter som Barcelona, Miami og Toscana, og mod al forventning endte Vallensbæk med at blive valgt.

Og så blev arbejdet ellers sat i gang. Hurtigt fandt Kenneth Bøggild ud af, at der faktisk slet ikke ville være plads inde i havnen til alle bådene. I stedet kom Strandparken ind i overvejelserne, og det er her, alle de deltagende katamaraner kommer til at ligge på land under stævnet.

- Jeg tog fat i kommunen, og de var med på den med det samme. De har været en helt uvurderlig samarbejdspartner, siger Kenneth Bøggild.

Med så stor indsats kan man spørge sig selv, om det er det hele værd. Men spørger man Kenneth Bøggild, er der ingen tvivl:

- Det styrker vores klub, og vi gør det, fordi det er en del af vores DNA, siger formanden.