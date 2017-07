F18-bådene har en to-mands besætning. Som en af de få internationale klasser kan besætningen udgøres af enten to kvinder, to mænd eller en mand og en kvinde ? præcis som Vallensbæk-teamet Penny Wyon og Jan Hedmann Jensen (billedet), der har lagt en stor indsats i at få VM-stævnet til landet. Foto: Jesper van Staveren

F18-VM: Det skal du lægge mærke til

Vallensbæk - 10. juli 2017 kl. 13:58 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når F18-VM løber af stablen i Vallensbæk i denne uge, er der masser af muligheder for at følge med som tilskuer. Men mens de fleste ved, hvad der er det spændende at se på i en fodboldkamp eller et cykelløb, kan det som udenforstående være svært at vide, hvad - og hvem - man skal kigge efter hos de hurtigtsejlende katamaraner.

Spørger man Anders Liebst, der selv er VM-deltager for Solrød Strands Sejlklub, kan man sammenligne F18-VM lidt med cykelsporten.

- Der findes også klassementssejlere, som sejler stærkt og sikkert, og så er der nogle - som for eksempel mig selv - som tager en større risiko og nogle gange ender i top 10 og nogle gange er helt nede. Efter nogle dage viser det sig, hvem der er klassementsfolk, siger Anders Liebst.

Til VM er de omtrent 140 både delt op i to fleets på cirka 70 både hver, som alle sejler tre heats om dagen. Anders Liebst har svært ved at pege på en storfavorit.

- På papiret er det et af de mest åbne mesterskaber længe, siger han og nævner hollænderne, græske Paschalidis Iordanis og Trigkonis Konstantinos og sidste års sølvvindere, argentinske Cruz González Smith og Mariano Heuser, som nogle af dem, man bør lægge mærke til.

De danskere, der i hans øjne har udsigt til den bedste placering, er duoen Magnus Dahl/Jesper Vogelius, der netop er kommet hjem fra det store internationale sejlsportsstævne Kieler Woche med en andenplads. Og så er der selvfølgelig de lokale deltagere som Jan Hedmann Jensen/Penny Wyon, Theis Coling/Philip Larsen samt Niels og Henrik Stilhoff Nielsen

- Jeg forventer dog ikke nogen dansk medalje, men man kunne forestille sig en dansk "etapesejr," siger Anders Liebst igen med reference til cykelsporten.

Spektakulær start

Hvert heat foregår ved, at sejlerne efter massestarten sejler op og skal runde flere mærker, inden de går i mål. Hvis man er med ude i en af de gratis tilskuerbåde, så er starten værd at lægge mærke til, for det ser spektakulært ud, når katamaranerne accelererer meget hurtigt, lyder det fra formanden for Vallensbæk Sejlklub, Kenneth Bøggild.

- Det er ligesom i Formel 1, hvor man kan se bilerne skyde frem, siger Kenneth Bøggild, som også peger på, at man skal holde øje med mærkerne, for det er her, bådene mødes og kan støde ind i hinanden.

- Og hvis vinden bliver som lovet, kan vi også nose dives, siger formanden.

På det strategiske plan skal man sørge for hele tiden at tænke et par skridt frem, lyder det fra Anders Liebst. I modsætning til enskrogede joller sejler de toskrogede katamaraner hurtigt, men er til gengæld ikke lige så hurtige til at vende. Derfor tilpasser man ikke altid kursen til de bittesmå konstante skift i vinden, hvilket man i høj grad gør ved jollesejlads.

- To-tre minutter før starten går, beslutter man sig for, hvilken kurs man vil holde op til næste mærke. Inden man rammer mærket, har man allerede besluttet kursen efter mærket. På den måde er man nødt til at være forud og hele tiden tænke lidt frem, siger Anders Liebst.

På vallensbaek-sejlklub.dk kan man tilmelde sig turene i tilskuerbådene, som sejler ud til banen to gange om dagen.