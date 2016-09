Harriet Jensen fik til sin 100-års fødselsdag besøg af formanden for Social- og sundhedsudvalget, Anette Eriksen (C), og borgmester Henrik Rasmussen (C). Nu er hun død.

Byens ældste er død

Harriet Jensen, der havde sin bopæl på Rønnebækhus, var født i Randers, men flyttede som ung til København, hvor hun blev gift og boede næsten hele sit voksenliv på Østerbro. Hun blev enke for 50 år siden, og i 2008 flyttede hun til en ældrebolig i Rønnebækhus ved Vallensbæk Strand for at være nær sin datter og svigersøn, der ligesom deres tre børn bor tæt på. De korte afstande indebar, at hun kunne glæde sig over familiebesøg og familieomsorg næsten dagligt.