Går man fra biblioteket ind i den nye fløj, er det første lokale, man møder, vielseslokalet. Her har den lokale kunstner Johnny Le Fevre stået for bagvæggens dekoration. Til indvielsen påtog to af rådhusets medarbejdere sig rollen som brud og gom. Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Vallensbæk har fået et nyt mødested

Alle navne på lokalerne i det nye kultur- og borgerhus, som borgmester Henrik Rasmussen (K) indviede i fredags, er opkaldt efter steder i Vallensbæk. Og ligesom lokalerne har lokale navne, er det også tanken, at hele huset skal være et sted for de lokale foreninger og borgere.

Selve indvielsen tiltrak allerede en hel del mennesker, som var mødt op ved det allerfjerneste hjørne af biblioteket. Her finder man en af indgangene til det nye kultur- og borgerhus, og det var her, borgmesteren klippede snoren. Inden da udtrykte både han og formanden for børne- og kulturudvalget, Morten Schou Jørgensen (K), deres glæde over, at det nye hus nu står færdigt.