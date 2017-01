Kirsten Søe Jørgensen og Bente Christiansen deler mange hyggelige stunder sammen som besøgsven og -vært i Ældre Sagen. Privatfoto

Besøgsvenner efter 40 år

Vallensbæk - 26. januar 2017 kl. 11:35 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hygge på terrassen om sommeren og lange snakke om kultur, bøger, musik og oplevelser er nogle af de ting, som Kirsten Søe Jørgensen sætter pris på, når hun tager ud til sin besøgsvært.

Kirsten Søe Jørgensen er besøgsven for Ældre Sagen, og det betyder, at hun en gang om ugen tager ud til sin besøgsvært Bente Christiansen. De to har boet i samme nabolag i 40 år, men havde aldrig mødt hinanden, inden de mødtes første gang sammen med deres kontaktperson fra Ældre Sagen.

Og de hyggelige stunder er da noget, besøgsværterne lader til at sætte pris på - faktisk i en sådan grad, at Ældre Sagen i Vallensbæk har mangel på besøgsvenner. For mens i alt 28 ældre er på listen over besøgsværter - altså dem, der inviterer besøgsvennen til komme forbi derhjemme - er det kun 16 personer, som fungerer som besøgsvenner. Derfor opfordrer Ældre Sagen i Vallensbæk da også interesserede til at melde sig til ordningen, der har eksisteret i omtrent to årtier i Vallensbæk.

Kun hygge, ikke pleje

Det er op til besøgsvennen og -værten at bestemme, hvad man laver, og hvornår man kommer, men Ældre Sagen anbefaler, at vennen kommer mindst en time om ugen. Desuden understreger ældreorganisationen, at det at være besøgsven ikke betyder, at man skal udføre personlig pleje eller rengøring, men kun være der for at hygge sig med den ældre.

Hyggen er da det, Kirsten Søe Jørgensen ser frem til ved det ugentlige besøg:

- At være besøgsven er - for mig - meget givende og livsbekræftende. Det er interessant og berigende at møde andre mennesker i deres omgivelser og høre deres livshistorie, lyder det fra Kirsten Søe Jørgensen.