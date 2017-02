Baby på plejehjem

For de ældre giver de små smil, minder og varme følelser, der kan lune resten af dagen. Og blandt de frivillige forældre er der også enighed om, at de små babyer også får noget ud af mødet.

- Det føles rart at kunne gøre så meget for andre, som kræver så lidt, fortæller Tine Gerson, som har taget initiativ til BesøgsBaby-ordningen i Vallensbæk.

Den nybagte mor havde hørt om konceptet fra andre kommuner og tænkte, det skulle da prøves i Vallensbæk. Så med sin 3 måneder gamle Mathilda tog Tine på besøg i Højstruphave, og hun har nu også taget stafetten som frivillig koordinator for ordningen. Og allerede ved næste besøg var en anden frivillig mor med baby med til at sprede minder og bringe glæde. Tine Gerson håber, at flere forældre har lyst til at tage med på besøg hos de ældre. Det foregår på Højstruphave onsdage kl. ca. 10 og ca. en halv til hel time. Hvis du og din baby har lyst til at være med, så hør mere hos Tine Gerson på tine.gerson@gmail.com eller telefon 2935 72 99.