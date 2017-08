Ældre Sagen på skovtur

Derefter over Kongens Nytorv og ad Strandvejen til Dyrehavsbakken. De ældre var meget glade for at se alle de nye tiltag, der er sket i og omkring København. På Bakken fik de ældre en rundtur i Korsbæk. Mange tænkte her tilbage på de mange herlige afsnit af Matador i fjernsynet. Frokosten, kaffe og kage blev indtaget på Restaurant Sølyst. Kl. 15.00 kørte bussen alle tilbage på Pilehavehus og Rønnebækhus. Tilbagemeldingen på hjemturen var, at man gerne ville have haft en time mere på selve Bakken. Frem for alt var konklusionen, at Bakken skulle være målet til næste år.