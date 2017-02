Se billedserie Josefine B. Pedersen har allerede haft mange triumfer ved internationale stævner Foto: Jesper Nielsen | www.sttfoto.dk

17-årig svømmer stormer frem

Vallensbæk - 25. februar 2017

Hun stormer frem, men for hende selv er det små fremskridt, som tæller mest.

17-årige Josefine Brosolat Pedersen fra startfællesskabet VAT-CPH adskiller sig lidt fra mange andre fremadstormende unge idrætsfolk.

Hun har således ikke et kæmpe fremtidigt mål somfor eksempel OL.

- Mit mål er selvfølgelig at nå så langt som muligt. Jeg synes, det er fedt at blive udtaget til internationale stævner og alle de oplevelser, der følger med. Det er nok noget af det, der motiverer mig mest. Jeg har ikke et kæmpe fremtidigt mål, men arbejder med små målsætninger om at svømme hurtigere end sidste år og forbedre mine tekniske detaljer, siger Josefine Brosolat Pedersen.

Hun er opvokset og bor på Amager med sin mor, far, lillebror og lillesøster.

- Jeg startede i svømmeklubben MK 31, da jeg var seks år gammel, fordi mine forældre mente, at jeg skulle lære at svømme. Da jeg var 9-10 år startede jeg på det yngste konkurrencehold, men på det tidspunkt var det stadig mest for sjov. Senere blev klubbens konkurrencehold lagt sammen. Jeg gik sammen med de samme svømmere i mange år, og derfor blev det også det sted, hvor jeg havde mine gode venner, lyder det fra den dygtige, unge svømmer.

I 2013 blev MK 31 en del af startfælledsskabet VAT-CPH, og de dygtigste startede på eliteholdet i VAT-CPH, hvor hun har svømmet lige siden.

- Det var måske i virkeligheden et tilfælde, at det blev svømningen. Det, der har fået mig til at fortsætte med svømningen er: de gode venskaber, at jeg har haft trænere, som jeg fungerede godt med, og det behagelige miljø i svømmeverdenen, hvor man, selvom det er en individuel sport, bakker op om hinanden og støtter hinanden. Men noget af det, der er mest vigtigt for mig, er, at jeg synes det er sjovt, det jeg laver siger Josefine Pedersen videre.

Hun har allerede gjort sig særdeles flot bemærket, så hun regnes for et fremtidshåb.

- Min hidtil største præstation er, at jeg har deltaget ved de europæiske juniormesterskaber i 2015 og 2016 og mine danske juniorrekorder i 50 + 100 bryst på både lang-og kortbane, mener hun selv.

Hun blev som følge af gode tider udtaget til EJM i Baku, hvor hun imponerede.

På førstedagen satte hun tre rekorder.

Med kort varsel fik hun besked på, at en svømmer ikke var dukket op til finalen, og at Josefine dermed fik pladsen. Trods en hektisk optakt formåede hun at levere endnu en juniorrekord på distancen, da hun her blev noteret for tiden 32,39.

- Min favoritstilart er helt klart brystsvømning, og favorit disciplinerne er 50 og 100´meter.

Ingen kommer nemt til tops i denne idrætsgren, og for Josefine Pedersen er der da også træning og atter træning, mens skolen samtidig skal passes:

- Jeg har mellem otte og ni træningspas om ugen inklusiv Dryland eller styrketræning af cirka tre timers varighed. Da træningen enten foregår i Taastrup eller Bellahøj, bruger jeg en del ekstra tid på transport oveni træningen. Så der er ikke tid til ret meget andet end skole og svømning. Heldigvis har jeg nogle af mine bedste venner på holdet.

Hun har endnu ingen planer om fremtidens job:

- Jeg går i 2.g på Falkonergårdens Gymnasium i en 4-årig Team Danmark klasse. Men jeg har endnu ingen planer om hvad der skal ske bagefter.