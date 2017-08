120 nye lejligheder præsenteres i Vallensbæk

"Vi glæder os til at præsentere de nye lejligheder i Amalieparken, som vi har set frem til at starte udlejningen på. Det er boliger af høj kvalitet og med masser af faciliteter. Amalieparken er et dejligt grønt område og en ideel base for både familier, par, singler og seniorer," siger Stine Dyrby, udlejningschef i DATEA, som står for udlejningen af de nye lejligheder.