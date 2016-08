Tre menighedsråd bliver til ét

Der er valg til alle landets menighedsråd tirsdag den 8. november, men inden da skal der være opstillingesmøder, hvor menigheden har mulighed for at møde de kandidater, der stiller op.

- Vi har faktisk arbejdet på en sammenlægning siden 2011, hvor Andreas Norbjerg blev ansat ved alle fire kirker. Vi har jo mange fælles opgaver, som for eksempel økonomi, samarbejde med præsten, de ansatte, vedligeholdelse og andet. Der er så mange opgaver, der med stor gevinst i både tid og økonomi med fordel kan samles og besluttes i fællesskab, så det har været det helt rigtige at gøre. Vi har drøftet sammenlægningen og den er nu vedtaget, hvorfor vi har meddelt denne til Kalundborg Provsti og Roskilde Stift, fortæller Lena Schiøtt, der er formand for menighedsrådet i Gierslev.

Tre fra hvert sogn Det nye menighedsråd kommer til at bestå af ni personer, tre fra hvert sogn, også selv om sognene er meget forskellige i størrelse. Det bliver en kirkeværge for hver af de fire kirker, som er Solbjerg, Ørslev, Gierslev og Vester Løve Kirke.

Det nye menighedsråd vil arbejde for at lave en god kirke for menighederne på tværs af sognene, hvor alle sognenes borgere er velkomne i alle kirker. Præsten har frit råderum over, hvor de forskellige arrangementer skal foregå, mens menighedsrådet står fælles for de praktiske opgaver.