Efter en pause på et år, er der igen Torveløb i Dianalund. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Torveløbet genopstår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Torveløbet genopstår

Ugebladet Vestsjælland - 16. maj 2017 kl. 07:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Løbere i Dianalund og omegn, der har lyst til at udfordre nabo, ven eller familie til en spurt har igen mulighed for at gøre det onsdag den 31. maj klokken 19 til årets Torveløb.

Efter et års pause genopstår Torveløbet i et samarbejde mellem Centerforeningen, DUR (Dianalund Udviklingsråd) og DIF-Motion.

Sparekassen Sjælland er sponsor for løbet. DIF Motion glæder sig til en sportslig aften, hvor løb, socialt samvær og konkurrence går op i en højere enhed.

Ruterne er på 4,2 km eller 8,4 km, og der er præmier i otte kategorier for børn og voksne, kvinder og mænd og for de to ruter. Tilmelding foregår på hjemmesiden www.difmotion.dk, men det er også muligt at tilmelde sig på dagen.

Der bliver smagsprøver fra Henrik Slagter og centerets butikker sponsoreret lodtrækningspræmier.

Der er start og mål ved Sparekassen Sjælland, Torvet 25,chiptidstagning og der opkræves et beløb for at kunne deltage.