Torvedag i Gørlev

Solen må gerne skinne lidt mere, men ellers er der ikke noget at udsætte på torvedagene i Gørlev. Her er der nemlig masser af god stemning og god musik, som det på lørdag den 22. juli er Tage Olsen, der sørger for. Han er en dreven selskabsmusikere, der har spillet til et utal af private fester, men som også har været et fast indslag til torvedagene i mange år.