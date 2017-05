Torvedag i Dianalund

Lørdag den 3. juni, pinselørdag, er der torvedag i Dianalund. Her har Dianalund Centret givet alle, der har lyst til at være kræmmere for en dag, mulighed for at komme og sælge deres ting og sager. Der vil være fire slags kræmmere, børn, voksne, trailer og butiksfolk kan tilmelde sig og have en stand. I skrivende stund er der en snes kræmmere tilmeldte, men der kommer flere.