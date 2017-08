To lys i Vedbygårdsparken

Onsdag den 9. august er der premiere på årets borgspil i Ruds Vedby. Forestillingen, To lys på et Bord, har crooneren Otto Brandenborg som omdrejningspunkt, selvom han slet ikke optræder i stykket. Det gør til gengæld stamgæsterne på værtshuset Oasen, og de finder på at lave en musical om netop Otte Brandenborg. Det kommer ikke til at gå stille af sig og man kan godt begynde at glæde sig til en herlig, morsom, varm og gennemmusikalsk oplevelse i Vedbygårdsparken.