Se billedserie Poul Anker Madsen med årets plakat

Send til din ven. X Artiklen: Stor forårsfest i Dianalund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor forårsfest i Dianalund

Ugebladet Vestsjælland - 28. februar 2017 kl. 18:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år prøvede DIF til 25. års jubilæet at holde en forårsfest med en kendt stand-upper til at underholde under spisningen. Det gik over alt forventning og det blev et brag af en fest.

Det samme koncept er på programmet i år, når forårsfesten afholdes i Holberghallen lørdag den 11. marts.

Der er Lasse Rimmer, som kommer og underholder under spisningen og når dansegulvet skal fyldes, er det Peter og de andre Kopier, der står på scenen.

- Billetsalget er i fuld gang og vi har allerede solgt halvdelen af billetterne. Det er meget normalt her to uger før festen finder sted, men vi håber selvfølgelig på, at den sidste halvdel bliver solgt. Fuldt hus er altid dejligt, siger Poul Anker Madsen, der i mange år har været medarrangør på forårsfesten.

Han er i fuld gang med at sætte plakater op og der kommer snart et stort banner, som skal hænge ved Holberghallen.

Kendte kunstnere

Lasse Rimmer er en af Danmarks kendte stand-uppere. Og så har han oven i købet rødder i det vestsjællandske, idet hans mor, Kirsten Arngod Nielsen i en årrække var præst i Kirke Helsinge. Han er kendt for sine hurtigesnakkende talks om samfundsmæssige forhold, men også som manuskriptforfatter til blandt andet Langt fra Las Vegas. Desuden har han været vært på forskellige tv-shows, blandt dem Jeopardy.

Peter og de andre Kopier spiller Gasolin-covernumre, og behøver næppe nærmere præsentation. Bandet har spillet overalt i landet og mange har sikkert stødt på dem på spillesteder eller i haller til halballer.

Peter og de andre Kopier spiller så man næsten ikke kan kende forskel på originalen og kopien.

Det er diskotek Explosion, der sørger for at fylde pauserne ud.

Billetterne skal købes i forsalg. Der er ikke billetsalg ved indgangen.

Det er muligt at spise før festen, men man kan også vælge at komme efter klokken 21 og kun betale for musikken.

Biletterne skal købes via billetto.fk/diffest og man kan maksimalt købe otte billetter pr. køb.