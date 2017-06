Se billedserie Poul Brøns har netop fået overrakt Rotaris anerkendelse ?Paul Harris Fellow« af præsident Vagn Kildsig

Stor anerkendelse til Poul Brøns

Ugebladet Vestsjælland - 16. juni 2017

Den lokale Rotary-afdeling i Dianalund/Stenlille fik i forbindelse med Rotary Foundations 100 års jubilæum mulighed for at give en anerkendende hæder til én uden for organisationen.

- Vi havde samlet vores bestyrelse for at drøfte mulighederne. Det tog omkring 15 sekunder før Poul Brøns blev nævnt, og så var det afgjort, fortæller Vagn Kildsig, medlem af Rotary.

Forleden var Rotary samlet til det ugentlige mandagsmøde og her var Poul Brøns og fru Birthe inviteret med, så Vagn Kildsig kunne overbringe hæderen, samt holde en tale til Poul Brøns.

- Du blev født i 1943 og voksede op i en tid, hvor alle i hjemmet og landsbyfællesskabet ydede efter evner og brugte af fælles goder efter behov. Du lærte tidligt at tage ansvar og få tingene gjort. Du mistede din far på et kritisk tidspunkt som 11 - årig, men gode hænder greb dig og du blev udlært smed hos ASA Lift i Dianalund, læste Vagn Kildsig blandt andet op.

Han kom også ind på Pouls omfattende CV, der blandt andet bød på en store smedevirksomhed i Sønderjylland, hvor Poul Brøns´chef hurtigt spottede Pouls talenter, og satte den unge mand til at sælge landbrugsmaskiner i mange lande.

- Det blev en milepæl i din udvikling, og det formede Poul, som vi kender dig. Via salgschefen hos J.F. blev du inspireret til at starte en møbelfabrik i Dianalund, og du erhvervede grund med henblik på et center i byen, men politiske kræfter ville noget andet. Du måtte opgive, og med god hjælp fra din gamle læreplads begyndte du i Vedde at producere kæder til grønsagshøstere, fortalte Vagn Kildsig.

Nu har Dianalund sit center fået sit center, blandt andet ved hjælp fra den visionære Poul Brøns.

- Din betydning for dannelsen og udviklingen af butiksområdet har været uvurderlig. Du har skabt energi i mange gode kræfter, holdt ud, når der var kraftig modvind og udvist personligt mod og købmandskab hele vejen, sagde Vagn Kildsig.

Han sluttede med Skelbæklund, en stor satsning, huse med ensartet byggestil og materialer, en dristig beslutning, der udvikler sig og er et stort aktiv for Dianalund.

- Din seneste idè med at danne en ny lille landsby i Skelbæklund med høj grad af bofællesskab er meget fascinerende, og her tror jeg, du er tilbage med oplevelserne i din barndom hvor unge, gamle og børn var fælles om at få hverdagen til at fungere, sluttede Vagn Kildsig, før han kaldte Poul Brøns op til modtagelse af den fine hæderspris.

- Kære Poul: Håndværkeren, købmanden, entreprenøren og den brave frontkæmper er så småt ved at trække sig tilbage, men du følger godt med og er 110 procent engageret i at udvikle Skelbæklund, og du har sikret, at det fortsætter, når du ikke kan mere, sluttede Vagn Kildsig.

Rotarymødet bød også på afsked med de to udvekslingsstudenter, Marianna Guzman fra Colombia og Ugnius Drazdovas fra Litauen, der begge fik en gave fra Rotary med sig hjem.