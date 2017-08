Se billedserie Torben Larsen (til venstre) og Mogens Knudsen (til højre) er naboer, og så møder de ofte gamle venner, når der er Sjov i gaden i Stenlille. Foto: Martin Pedersen

Stenlille har det sjovt

Ugebladet Vestsjælland - 28. august 2017

I en hel uge har Hovedgaden i Stenlille været centrum for byfesten »Sjov i gaden«.

Mens biler har været forvist til at køre en anden vej, har byens borgere, folk udefra og foreningslivet samlet sig og fejret livet i byen.

Det er netop sådan et arrangement, der kan være med til at gøre Stenlille attraktiv. Det mener i hvert fald Bente Winkel og Kirsten Søgaard. De er begge frivillige i Røde Kors-butikken i Stenlille, og under »Sjov i gaden« har de passet genbrugsbutikkens stand i gården bag Stenlille Kulturhus.

Møder gamle venner

- Det betyder alt. Man lærer mange flere at kende. Da jeg flyttede hertil kendte jeg ikke rigtigt nogen. Nu kender jeg en masse mennesker. Man finder ud af, hvilke muligheder der er her i byen, for her sker der en masse, siger Bente Winkel, der er butiksleder i byens Røde Kors-butik.

Kirsten Søgaard bor ikke selv i Stenlille, men i Undløse. Hun er enig med sin veninde i, at det er vigtigt med et arrangement som »Sjov i gaden«.

- Der skal jo ske noget i de små byer, før folk får lyst til at flytte hertil, siger Kirsten Søgaard.

De borgere, der selv bor i Stenlille, oplever også den ugelange byfest som et vigtigt samlingssted. Det forklarer de to naboer Mogens Knudsen og Torben Larsen, der havde fundet vej til fadølsanlægget ved stationen.

- Det betyder rigtig meget, for folk bliver samlet. Der har været rigtig mange mennesker. Du møder gamle venner, som du ikke har set i mange år. Det er utroligt, at man kan mødes på sådan en lille plet som Stenlille, siger Torben Larsen.

Ændrede i ferieplanerne

Byens foreninger havde samlet sig inden for i Stenlille Kulturhus.

Parret Mette og Paw Mathiasen, der har boet i byen i 23 år, benyttede lejligheden til at besøge Lokalhistorisk Arkiv i kulturhuset. Parret var blevet interesseret i at høre mere om tørvegravene i området, efter de onsdag aften havde været med på en tur til moseområdet Åmosen.

- I år lavede vi ferien lidt om, så vi kunne være hjemme til »Sjov i gaden«. Og så måtte vi ned at kigge på historien om tørvemosen. Det er rart at se, hvad det handler om, når man bor i området, siger Paw Mathiasen.

Attraktivt arkiv

- Det mest spændende er næsten, at der er så stor opbakning fra byen. Man ser nogle af forældrene til sine børn fra dengang, hvor man var meget mere sammen. Det er da meget hyggeligt, og man møder folk, man aldrig har snakket med før, siger Mette Mathiasen.

- Man kommer til at kende folk på en anden måde, for mange gange får man kun hilst, når man møder de andre i byen. Men her snakker man sammen, lyder det fra Paw Mathiasen.

Lokalhistorisk Arkiv var også glad for, at så mange mennesker fandt vej til kulturhuset.

- Normalt er der aldrig nogen. Nu kommer der masser af mennesker, og de spørger allesammen. Så sidder man ikke her forgæves, siger Hans Aage Sørensen, der er frivillig i arkivet.