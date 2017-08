Se billedserie Mette Kragsaa i sin butik, der markerer sin 10 års dag på fredag, 1. sep. Fotos: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Staldens Dyrecenter fejrer 10 års dag

Ugebladet Vestsjælland - 30. august 2017 kl. 06:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tag heller hunden med, når turen på fredag, den 1. september går til Staldens Dyrecenter på Slagelsevej 22 i Gørlev.

Her er der ikke kun godteposer til alle besøgende hunde, der er også smagsprøver - for hunden vel at mærke. For Mette Kragsaa er det en stor dag: 10 år siden hun etablerede butikken, der i starten både handlede med hesteudstyr/foder og ditto til hunde.

- Men det er vokset støt og roligt, så en dag måtte jeg beslutte mig for, hvad jeg skulle koncentrerer mig om, og det blev altså hundene, fortælle hun.

Der er fortsat foder til heste i den store butik, der er indrettet i den ene af ejendommens længer, men det er udstyr af snart sagt enhver art og foder i alle afskygninger til hundene.

Passion for hunde

Mette Kragsaa har også hundetræning som en del af sit professionelle liv - hun har netop afsluttet halvandet uddannelse som hundetræner.

Selv har hun i dag fire hunde, to såkaldte »sheltier« (Shetland Sheepdog) og to Border Collier. Og så selvfølgelig butikskatten Lauritz. der er med overalt..

Fødselsdagens markeres med en række gode tilbud udover smagsprøverne, en lille konkurrence og lidt godt til ganen. Og har man lyst til at få et professionelt foto af sin hund, er der også sørget for at det kan realiseres, idet fotograf Lone Mølgaard vil være i foretningen.

Også på nettet

Det har ikke været uden bump og stød på vejen med forretningen, men netop dene sommer er den - som endnu et tegn på vækst - udvidet med et internetbutik: www.hundesnuden.dk. Her kan man få overblik over både produkter og priser - og eventuelt bestille.