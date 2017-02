Team Teater peger på, at de voksne burde overveje at svare Spørge Jørgen, for han holder jo alligevel ikke op med at spørge »hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat«.

Spørge Jørgen kommer på visit

Ugebladet Vestsjælland - 06. februar 2017 kl. 09:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 18. februar klokken 14.30 kommer Team Teatret til Høng Bibliotek med forestillingen »Spørge Jørgen«. Mange kender historien om »Spørge Jørgen« af Kamma Laurents med Ungermanns ikoniske tegninger af Spørge Jørgen, som Team Teatrets forestilling bygger på.

Nysgerrighed og børn hænger sammen som strømpe og fod og hånd i handske. Nysgerrighed er menneskets medfødte trang til at undersøge ting nærmere, som samtidig betyder, at vi lærer, udvider vores horisonter og bliver klogere på os selv, andre og verden som sådan.

Hos børnene udløser nysgerrigheden i en årrække en næsten endeløs række af spørgsmål om stort og småt. Spørgsmål det er nemt at svare på, og spørgsmål, der selv for meget kloge voksne, er ganske komplicerede. Spørgsmål, hvor forestillingerne om svarmulighederne er det sjoveste og spørgsmål, hvor selve svaret er et spørgsmål i sig selv.

Klassikere har særlige kvaliteter. Det gælder også den vidunderlige sang om Spørge Jørgen, som Team Teatret har opdateret til en underholdende fest med ny teknik og solid komik. Men klassikeren bliver også brugt til at stille gode spørgsmål. Er det for eksempel dem, der er ældst, der også er de klogeste? Og hvad vil det egentlig sige at være artig?

Forestillingen er for børn fra 3-8 år, og gratis billetter bestilles via kalundborgbib.dk under Det Sker.

