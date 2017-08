Sorø Folkemødet i Dianalund lørdag den 2. september

Jann Vincent Olsson, indehaver af Torvets Pølser, har altid interesseret sig for politik, så han synes det var på tide i et valgår som dette at holde et decideret folkemøde, hvor både politikere og vælgere får mulighed for at give deres meninger til kende og komme med de gode ideer for den kommnende valgperiode.