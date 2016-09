Unge fra Kenya var undervisere på Kirke Helsinge Skole. Foto: Gitte Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Små lærere i Kirke Helsinge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Små lærere i Kirke Helsinge

Ugebladet Vestsjælland - 14. september 2016 kl. 07:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er langt fra slummen i Kenyas hovedstad Nairobi til en lille landsby i Vestsjælland. Mens de 7.000 kilometer i fugleflugtslinje er til at forstå, er det straks vanskeligere at fatte de store forskelle på, hvordan børn lever deres liv - her og der.

Otte børn og unge og deres to trænere fra kulturorganisationen Nafsi Africa i Nairobi er på en to måneders turné i Danmark. På Kirke Helsinge Skole havde de to dage med 6. og 7. klasserne, der på få timer lærte tricks inden for både akrobatik, dans og trommespil.

Inden besøget havde de danske elever set film om forholdene i Nairobis slum og små optagelser fra gæsternes hverdag derhjemme. De havde forberedt spørgsmål til de unge kenyanere - på engelsk naturligvis - og de havde tænkt ind i, hvad de kunne lære gæsterne fra en dansk virkelighed.

De unge akrobater er mellem 10 og 19 år, og for dem er akrobatik, dans og trommespil ikke kun for sjov.

Bevægelse og akrobatik

Aktiviteter i kulturorganisationen Nafsi Africa - »Afrikas håb« - er en mulighed for at undgå slummens mange faldgruber og få sig et indholdsrigt liv.

Gruppen, der nu turnerer i Danmark, er udvalgt mellem flere hundrede børn og unge, der hver uge modtager træning i skoler eller på åbne pladser i slummen. Børnene bliver fysisk stærke og får selvtillid af at stå på scenen.

Mange af dem bliver tilmed dygtige akrobater, musikere eller dansere og får mulighed for at turnere og måske en dag tjene penge på deres færdigheder. Og selvom akrobatik af mange forældre i Kenya ikke ses som en ordentlig levevej, giver det respekt, når børnene får mulighed for at rejse udenlands.

De unge fra Nafsi afsluttede deres ophold i Kirke Helsinge med »Takatak« - en energisk og humoristisk forestilling om affaldsproblemer, og hvad man kan gøre ved dem.

Turneen er organiseret af Kalundborg Kommune i samarbejde med den danske organisation Spor Media og modtager støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.