Se billedserie Anita Andersen har åbent i Skelleris gårdbutikudsalg på Stillinge Strand hver dag undetagen onsdage. Foto: Jesper Cole.

Send til din ven. X Artiklen: Skelleris er taget til stranden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skelleris er taget til stranden

Ugebladet Vestsjælland - 22. juli 2017 kl. 08:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishus, pandekagehus og nu økologisk frugt, grønt og kød. Det tidligere lille ishus lige midt mellem alle restauranterne på Stillinge Strand er nu blevet til en sommerudgave af Den lille øko gård Skelleris ved Skellebjerg.

Gårdbutikken ved Skellebjerg åbnede i påsken og bag den står parret Jesper Cole og Anita Andersen.

De flyttede i 2014 til Skellebjerg for at virkeliggøre drømmen om et lille økologisk landbrug.

Og snart begyndte folk at spørge efter økologisk grønt, så en halv hektar er under dyrkning og gårdens får og svin slagtes med videresalg for øje.

- Vi er blevet taget utrolig godt imod og folk er begyndt at finde os, men det er klart, at der ikke færdes så mange strøgkunder i Skellebjerg, så vi tænkte, at Stillinge Strand ville være et godt sted at lave et sommerudsalg. Så det har vi gjort, fortæller Anita Andersen.

Skelleris, som den lille fine butik hedder, har åbent alle ugens dage mellem klokken 12 og 17, undtagen onsdage, hvor der er rundvisning hjemme på gården i Skellebjerg.

I Skelleris sælger Anita Andersen løg, hvidløg, gulerødder, squash, grønkål, bønner og andet fra egen avl, mens jordbærrene er fra en økologisk avler i Skælskør. Der er også salg af lamme- og svinekød, rullepølse, spegepølser og grillpølser.