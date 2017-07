Seks ruter gennem Stenlille

Det bliver ikke et helt almindelig gadeløb, Stenlille kommer til at opleve mandag den 21. august, når man igen holder sjov i gaden i uge 34.

Ugen skydes nemlig i gang med et brag af et løb med hele seks ruter i selve Stenlille by og mulighed for både at løbe og køre MTB.