Fra juniortræning tirsdag i Reersø Bådeklub, hvor det blæste en del. Derfor blev nogle af de nye sejlere på land. Klubben har lige fået 5000 kroner til nye redningsveste og våddragter.

Sejlerbørn får støtte

Ugebladet Vestsjælland - 26. juni 2017

Hver tirsdag aften er otte børn fra syv til 15 år på vandet ved Reersø Havn, hvor de blandt andet sejler i optimistjoller.

Reersø Bådeklub, som til august kan fejre 40 års jubilæum, har omkring 90 medlemmer, og efter en pause på en snes år, er juniorafdelingen igen godt kørende.

Klubben har fået 5000 kroner af fondene bag Sjællanske Medier, og pengene skal gå til indkøb af redningsveste og til våddragter, som er det mest akutte man mangler.

- Vi skal helst have nogle våddragter, som børnene kan låne, fordi de unge mennesker gror jo meget, så de skal nærmest have ny våddragt hvert år, siger Niels Bech Hansen, som er formand for juniorafdelingen.

- Vi er utrolig glade for, at vi har fået 5000 kroner, fordi det giver et løft, så vi kan gøre mere for ungdommen, som vi satser på, siger Niels Henrik Rossing, kasserer i Reersø Bådeklub.

Desuden er der ikke så mange andre tilbud på Reersø for de unge.

Klubben har også fået et tilskud fra Kalundborg Kommune til at få bygget et nyt juniorklubhus, som dog stadig mangler at blive gjort helt færdigt. Den lille bygning bliver brugt til at opbevare våddragter, redningsveste og andet grej, som ikke kan tåle at ligge udenfor.

I øjeblikket er der otte juniormedlemmer, seks drenge og to piger.

Når der er træning, skiftes garvede sejlere fra klubben til at hjælpe de unge samt formand for Reersø Bådeklub, Villads Hansen og Niels Bech Hansen.

Ifølge Niels Bech Hansen lærer børnene at få føling med vand og vind først, derefter at få styr på båden og til sidst kan de lære at krydse med båden og sejle kapsejlads.

- De får leget sig til at være sikre på vand, og de lærer hvordan man selv kommer op i båden, hvis man vælter, siger Niels Bech Hansen.

Når de unge sejlere er dygtige nok og fuldbefarne sejlere, får de en nøgle til klubhuset, så de selv kan tage ud at sejle.

Reersø Bådeklub ligger på Reersø Havn på Strandvejen 103.