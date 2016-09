Der var fuldt hus i Vinde Helsinge Forsamlingshus tirsdag aften, hvor samfundet, udvikling og ledelse fik en tur gennem Nils Villemoes? vridemaskine. Han havde mange skæve vinkler på udviklingen de seneste 150 år. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Samfundet fik en tur i vridemaskinen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samfundet fik en tur i vridemaskinen

Ugebladet Vestsjælland - 14. september 2016 kl. 08:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var udsolgt tirsdag aften i Vinde Helsinge Forsamlingshus. Omkring 130 mennesker havde købt billet til foredraget med Nils Villemoes, der i en menneskealder har beskæftiget sig med ledelse, forandring og samarbejde.

Det lyder umiddelbart lidt tørt, men Nils Ville­moes er nok landets eneste ledelses-­stand-upper.

Og han kan sit kram. To minutter over 19 havde han parkeret bilen, fik et headset på og gik direkte op på scenen og i gang med sit foredrag.

To timer efter sad tilhørerne med godt brugte grinemuskler og en masse input om, hvordan vores samfund er skruet sammen.

På finurlig vis og med tråde tilbage til Adam og Eva, pyramiderne i Egypten og hans egen oldefar blev publikum præsenteret for Nils Villemoes' filosofier om, hvordan verden har udviklet sig, og at vi ikke kan se udkommet af den udvikling, der er i gang lige foran os. Det er først bagefter, det står lysende klart, at de ting, man foretager sig i god tro, kan få et noget andet udfald, end man troede. Og at erfaring ikke lige er sådan at give videre.

Men humor, kærlige spark bagi til danskerne og en opfordring til at lede sig selv fik alle en aften med masser at tænke over. Foredraget var støttet af Kalundborg Kommunes tiltag Liv i Forsamlingshusene.