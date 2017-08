Sæson for fladfisk og makreller

Det er snart to år siden Neptun Fiskegrej i Ruds Vedby skiftede fra den ene ende af Rudsgade til den anden. Adressen er nu Rudsgade 5 og den placering er Steen Jensen vældig glad for.

- Det er gået meget bedre end forventet. Kunderne har for længst fundet mig her og jeg er glad for at have mere plads, siger Steen Jensen.