Rushy Rashid løfter sløret

Rushy Rashid har i knap 25 år boet i Danmark, kun afbrudt af et længere ophold hos familien i Pakistan, hvor hun blev sendt til for at få »en ordentlig, pakistansk opdragelse«.

Hun har til stadighed forsøgt at leve både som pakistaner og som dansker, men forgæves. Et valg var og blev uundgåeligt, men vejen til den erkendelse har ikke været nem. Nu har hun truffet valget og besluttet sig for, hvordan hun ønsker at leve sit liv. Det blev den danske model frem for den pakistanske. I dag er Rushy Rashid journalist på Politiken og en meget anvendt foredragsholder.