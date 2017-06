Rundtur på friskole

Torsdag den 15. juni besøgte Gørlev Lokalhistoriske Forening Vinde Helsinge Friskole, der har eksisteret i 150 år. Her fortalte forstander Henrik Dahl om skolens historie fra dengang lokale ildsjæle fik fat i højskolemanden Kresten Kold om mulighederne for at oprette en friskole, til i dag, hvor skolen nu rummer en efterskole og har planer om at bygge en børnehave, som skal ligger på et nyerhvervet stykke jord over for skolen, ved siden af skolens friluftplads med sø, shelter og store boldbaner.