Ib Arvin fra Dianalund, er counselor for Rotarys udvekslingsprogram. Foto: Charlotte Koefoed Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Rotary søger unge til udveksling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rotary søger unge til udveksling

Ugebladet Vestsjælland - 12. september 2017 kl. 09:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af de ting, Rotay er kendt for, er deres program for udveksling af unge mennesker mellem lande. Hvert år kommer udenlandske unge til Danmark og unge danske drager ud i verden for et åg og kommer hjem med en hel masse nye erfaringer på livet.

Rotayr i Dianalund/Ruds Vedby søger lige nu kandidater til udsendelse og det er et ungt mennekse mellem 15 og 18 år, man leder efter.

- Har du lyst til at møde en masse andre unge, kunne du tænke dig at rejse ud i verden, ja, så er det måske noget for sig, spørger Ib arvin, der er koordinator for udvekslingsstudenterne i Rotary sammen med Ingse Rasmussen.

Rotary udveksler med mange lande, blandt andet i Sydamerika, USA, Canada, Australien, Taiwan og mange flere.

Inden man kan få lov til at rejse ud, skal man have afsluttet 1. eller 2. år på gymnasium, teknisk skole, handelsskole, eller 9. eller 10. klasse.

Man skal ligge i den øverste tredjedel i klassen rent standpunktsmæssigt og man skal være udadvendt og indstillet på at indordne sig under de vikår, som det pågældende værstland og familie tilbyder. Man kommer til at bo hos tre forskellige familier under opholdet og man får lommepenge svarende til 750 kroner om måneden.

Er man interesseret, skal man henvende sig til Ib Arvin.