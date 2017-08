Og så skal der lige et par vægge mere op

Ruds Vedby: Kulissebyggerne troede lige, de var færdige. Men under mandagens prøver kom det frem, at der liiiige skal et par vægge mere op. Og hylder under baren. Og en kasse til jukeboxen. Og sådan bliver instrukserne ved med at komme i en lind strøm.