Rokken gik for Ketty Møller foran Drøsselbjerg Husflidsforenings hus. Hendes arbejde trak mange interesserede til, der ville vide, hvordan man bruger det gamle redskab, og hvad man laver på det. Her er hun i gang med noget fåreuld. Foto: Per Christensen.

Nyt liv til gammelt håndværk

Ugebladet Vestsjælland - 10. juli 2017 kl. 08:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mange måder er det en verden af i går, man træder ind i, når man går ind i det fine, gamle gule hus, der huser Drøsselbjerg Husflidsforening.

Allerede ude foran huset bliver man mødt af Ketty Møller, der sidder og spinder uld på en rok. Indenfor møder vi Ulla Jørgensen, der har haft knipling som hobby siden 1974. Hun har netop færdiggjort en pude, som hun begyndte på for 50 år siden.

- Det er hyggeligt og afslappende at kniple, og så kan jeg godt lide, at man er med til at holde et gammelt håndværk ved lige, siger hun.

Og foreningens cirka 35 medlemmer har måske fat i noget. Tempoet er i hvert fald et andet her i huset, hvor cirka 35 medlemmer mødes ugentligt i grupper for at være sammen om at dyrke håndværk, der har mange generationer på bagen.

Tingene går lidt langsommere, hvilket umiddelbart virker befriende i en stresset tid, hvor alle virker til at skulle løbe hurtigere og hurtigere.

Når medlemmerne mødes, er der ikke nogen underviser. Der er ikke noget, der skal nås. De mødes for at hygge og hente inspiration hos hinanden.

Det sidste drager Lars Jensen fra Slagelse stor fordel af. Han arbejder til daglig på Novozymes som driftsoperatør og er i hvert fald en generation yngre end de fleste af foreningens andre medlemmer. Han elsker at arbejde med træ, og vi møder ham da også stående ved en drejebænk.

- Jeg suger til mig fra dem, der har gjort det her i årevis. Min far var tømrermester, og jeg har nok arvet glæden ved at arbejde med træ fra ham, fortæller han.