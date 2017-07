Dean Delgiusto er ny organist i Gørlev og Bakkendrup Kirker. Men hans hovedinstrument er akkordeon, som han kalder en musikalsk kamæleon. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Ny organist i Gørlev og Bakkendrup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny organist i Gørlev og Bakkendrup

Ugebladet Vestsjælland - 24. juli 2017 kl. 10:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjemme i Slovenien spillede Dean Delgiusto akkordeon. Et instrument, som er kendt over hele verden, måske især i folkemusik, men Dean ville spille mere og andet end folkemusik, så han søgte, og kom ind, på Det danske Musikkonservatorium, som er et af de få steder, hvor man har en linie netop for akkordeon.

- I Danmark har man faktisk en lang række komponister, som har brugt akkordeonen i deres værker. For eksempel Mogens Ellegaard, men også Per Nørgaard har gjort meget for instrumentet, siger Dean Delgiusto.

Efter seks år på konservatoriet var Dean Delgiusto uddannet, også som organist og efter en årrækker i København, flyttede han i maj til Flinterup sammen med sin kone, der er yogainstruktør.

- Vi trængte til at komme ud af byen og på landet, og så er det jo fantastisk at få jobbet som organist her i Gørlev og Bakkendrup, siger Dean Delgiusto.

Den musikalske kamæleon

Dean Delgiusto primære instrument er akkordeon. Den adskiller sig fra harmonikaen ved, at man kan spille melodier på begge sæt taster i både højre og venstre side.

- Jeg plejer at kalde det for en musikalsk kamæleon, fordi en akkordeon kan så meget. Der er så mange lyde og toner, og man kan spille al slags musik på den. Især klassisk musik, men også avangardemusik og selvfølgelig folkemusik, forklarer Dean Delgiusto.

Dean Delgiusto tiltræder den 1. august. Den tidligere organist i Gørlev og Bakkendrup, Lasse Hansen, har fået arbejde i Gislinge Kirke.