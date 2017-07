Ny forening på vej med historisk festival

En snak om tv-serien Matador og hvordan den tegner et tidsbillede satte skub tanken om at vise oplysningstiden og barokkens mange finurligheder med afsæt i Sorø Kommune og med Sorø by, ja på sigt hele kommunen, som kulisse for en tilbagevendene historisk festival, er ved at tage form.