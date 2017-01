Zenss Copenhagen startede for et halvt års tid siden som netbutik. Nu har den fået lokaler i den tidligere garnbutik på Sømosevej 42a. Foto: Charlotte Koefoed

Ny butik med plads til det hele

Ugebladet Vestsjælland - 24. januar 2017 kl. 07:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par måneder siden kunne man købe garn i lokalerne, nu hænger der smart modetøj til unge piger, tasker, bælter, solbriller og lækkert lingeri i den lille butik. Det er Sandra Kolding og Anne Brandt, begge fra Dianalund, der står bag butikken.

- Vi startede som en ren internetbutik med lækkert tøj til de 15 til 30-årige, tøj vi får fra USA og som kan betegnes som råt og flot, fortæller Sandra Kolding.

Men behovet for at få et egentlig showroom, hvor folk kan komme og prøve tøjet opstod og da Sandra Kolding og Anne Brandt opdagede de ledige butikslokaler, slog de til og åbnede 7. januar Zenss Copenhagen, som også er navnet på internetbutikken.

Vipper, ekstensions og spray-tan

Men der flere andre aktiviteter i den lille butik.

Tine Langtoft sørger for eksempel for, at man kan få vipper på, ikke en hel øjenvippe af gangen, men små buketter af fire-fem hår, der sættes på øjenlåget.

I samme lille behandlerrum kan man også blive spray-tannet. En metode, hvor man opnår en fin og naturlig solbrun kulør med airspray -selvbruner.

- Vi tilbyder også at påsætte hårekstensions, og det er nødvendigt at bestille tid i forvejen. Det kan man gøre enten over facebook eller instagram, fortæller Sandra Kolding.

Begyndte på nettet

Zenss Copenhagen åbnede som netbutik i juni 2016 og på ganske kort tid kom der gang i salget. Metoden var at bruge de sociale medier, og det har Sandra Kolding og Anne Brandt haft stor succes med.

- Vi bruger facebook og især Instagram og Snapchat til at promovere vores tøj. For eksempel ved at bede vores venner om at prøve tøjet og blogge om det og like det på de sociale medier. Vi har 13.000 følgere alene på instagram, oplyser Sandra Kolding.

Butikken har åbent alle dage undtagen tirsdage og søndage.