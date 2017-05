Dan Hansen, formand for Handels- og erhvervsforeningen for Gørlev og omegn, konsulent Mette Stryhn Hansen, Gerlev Legepark og brugsuddeler Steffen Vencent tog et hurtigt spil »rækker-trækker«, et af de spil, man selv kan afprøve lørdag den 20. maj. Foto: Charlotte Koefoed

Noget for hele familien

Lørdag den 20. maj er Gørlev på den anden ende. En masse cyklister indtager nemlig byen for at deltage enten i det store cykelløb på 95 kilometer, eller i det mindre Tissø Rundt på lidt over 24 kilometer.

Men der er ikke kun planlagt noget for cyklisterne. Hele familien kan nemlig være med.

- Vi kom til at snakke om, at vi gerne ville fylde tidsrummet mellem start og slut ud. Gerlev Legepark kom på tale og Dan Hansen donerede sine 10.000 kroner han fik fra Kalundborg Egnens Erhvervsråd initiativpris, så pludselig blev det muligt at stable en rigtig familiedag på benene, forklarer brugsuddeler Steffen Vincent fra SuperBrugsen i Gørlev.

Mellem klokken 9 og 14 vil der derfor være fuld fart på Gørlev med masser af aktiviteter alle vegne.

På området ved OK tank-anlægget vil SuperBrugsen sælge pulledpork burgere og der vil være forskellige spil, som Gerlev Legepark stiller op.

På parkeringsområdet foran Gørlev Fysioterapi er der ligeledes spil og en parkourbane, mens der på Bytorvet vil være mulighed for at spille Panna Cup fodbold for de rappe fodboldglade unger.

Alle kan være med

Konsulent fra Gerlev Legepark, Mette Stryhn Hansen, var forleden forbi SuperBrugsen for at aftale nærmere med Dan Hansen, formand for Handels- og erhvervsforeningen for Gørlev og omegn og brugsuddeler Steffen Vincent.

- Alle vores spil egner sig til mødet mellem generationer. Det vil sige både unge og ældre kan være med. Forældre, børn, bedsteforældre, alle kan deltage, siger hun.

Gerlev Legepark faciliteter leg og bevægelse.

- Og det er vi rigtig gode til, griner Mette Styhn Hansen.

Når hun og kollegerne fra legeparken er ude med deres forskellige spil og lege, samles folk hurtigt og vil være med.

- Der er nemlig mange gode kompetencer i gang, når man leger. Det handler om samarbejde, om fokus, om den fælles oplevelse og der er nogle utrolig gode grundlæggende værdier i legen, mener hun.

Det er blandt andet værdier som sociale relationer og dét, at være et godt menneske.

Det udvikles simpelthen i legen med andre. Vi lærer af hinanden, når vi spiller og leger og vi bruger det jo enormt tit i teambuilding, siger hun.

Lørdag den 20. maj er alle velkommen til at lege med og prøve kræfter med en snes forskellige spil.

Gerlev Legepark kommer med to bilder fulde af spil og tre instruktører, der vil være behjælpelig med regler og praktiske færdigheder.

- Vi håber Gørlev har lyst til at lege med og håber vi får en dejlig dag, både for cykelrytterne og for hele familien, slutter Dan Hansen.