Ms D åbner søndag

Ditte Høyer springer på søndag ud som selvstændig med Ms D i Gørlev.

Ugebladet Vestsjælland - 23. januar 2017 kl. 08:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er først og fremmest lysten, der har drevet 39-årige Ditte Høyer ud i et karriereskift og nu åbning af egen butik.

- Jeg tror på Gørlev og på, at der er behov for en tøjbutik her i byen. Det er godt for byen, at der kommer liv gaden og jeg er helt sikker på, at kundegrundlaget er her, slår Ditte Høyer fast.

Hun har gennem det sidste halvandet års tid arbejdet i Helle H, som hendes mor var indehaver af, og da Helle Høyer for nogle måneder siden traf beslutningen om at lukke og afvikle sin forretning, gik Ditte i tænkeboks. Oprindeligt er hun uddannet pædagog, men havde lyst til et skifte og valget faldt på tøjbranchen.

Yngre publikum og piger med former

- Det blev hurtigt klart for mig at jeg gerne ville prøve kræfter med min egen butik. Konceptet er, at fokus er flyttet til de 25-årige og opefter, plus det skal være tøj til piger med former, siger Ditte Høyer.

Og det er også i helt friske lokaler, Ditte Høyer går i gang. Alt tøj fra Helle H er væk og det er med helt nyt varelager Ms D går i luften.

- Familiebåndene er der jo og jeg tager elementer fra Helle H med, for eksempel den gode service og kundeplejen, men tøjet er nyt. Der er få mærker, jeg beholder, men ellers satser jeg på et yngre publikum og masser af farver og spræl, siger Ditte Høyer.

Blandt de mærker, man kan finde i Ms D er Choise, Elinette, My Soul, Kartner og Handberg og størrelserne går fra 38 til 52 i både hverdagstøj og festtøj

- Lige nu lægger jeg ud med en stribe mærker, men sortimentet udvides hen af vejen. Det er fortrinsvis kjoler, bukser, bluser og lette jakker, jeg lægger ud med, siger Ditte Høyer.

Åbner søndag

Ms D råder over 350 kvadratmeter og de er blevet frisket op. Tæpperne er blevet renset, der er blevet malet og der er rykket rundt på stativer, disken er flyttet og Ditte Høyer har indrettet sit kontor i rummet bag disken, så hun er i butikken, selv om hun arbejder med kontorarbejde.

Ms D har både hjemmeside og facebook, hvor man kan følge butikken og se nyheder og sortiment.

Butikken åbner søndag den 29. januar klokken 11 til 16 og her er alle velkommen til reception, og se de mange forårsnyheder samt få del i de gode åbningstilbud.

Privat bor Ditte Høyer i Høng med mand og barn.