Morten Drifte har 16 års erfaring som skorstensfejer og har nu startet sit egen firma, Skorstens Experten. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Morten fejer din skorsten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Morten fejer din skorsten

Ugebladet Vestsjælland - 03. februar 2017 kl. 07:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man har siden 1993 selv kunne bestemme, hvilken skorstensfejer, man vil bruge. Det er der bare ikke så mange der ved, for de allerfleste boligejere, der har en skorsten og et ildsted, betaler for skorstensfejerens ydelser over skatten.

Sådan er det også i Kalundborg Kommune, men som boligejer har man ansvar for, at skorstenen bliver fejet en gang årligt, men man behøver ikke vælge den skorstensfejer, kommunen har en aftale med.

Men kan for eksempel vælge Morten Drifte, der er 1. januar bød året velkommen med et nyt firma, nemlig Skorstens Experten.

- Jeg arbejder i henhold til frit-valgsaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget, hvor du selv kan vælge, hvem der skal feje din skorsten, forklarer Morten Drifte.

Gennemsigtighed

De fleste boligejere, der har et ildsted, betaler for fejning af skorstenen via skattebilletten, opkrævet via kommunen. Men mange ved faktisk ikke, hvad det er, de betaler for og det vil Morten Drifte gerne gør op med.

- Har du en skorsten, et rør og et ildsted, skal det som minimum fejes og efterses en gang om året. Men det er ikke sådan lige til at se på kommunens hjemmeside, om det du betaler for, rent faktisk er det arbejde, der bliver udført. Når jeg kommer ud, får du en faktura med det samme og du kender prisen, og vi finder ud af, om du har behov for at få skorstenen renset en eller flere gange om året, forklarer Morten Drifte.

Nemt at skifte

En af årsagerne til, at han kan tilbyde priser, der er langt under det, kommunen opkræver, er at kommunen tager gebyr fra skorstensfejerene, men det behøver de frie skorstensfejere ikke.

- Vi har dannet en forening, Skorstensfejerforeningen af 14. januar 2017, som er vores brancheforening og vi er selvfølgelig forsikret og kvalitetssikret som alle andre, siger Morten Drifte.

Ønsker man at skifte skorstensfejer, skal det ske via en blanket.

- Jeg tager den med ud til kunden og vi udfylder den, så kommunen ved, hvilke skorstene jeg fejer og så man ikke mere skal betale via skatten, men direkte til den enkelte skorstensfejer, oplyser Morten Drifte.

Morten Drifte er 33 år og blev uddannet skorstensfejer i 2001, har 16 års erfaring og arbejdede i mange år hos skorstensfejer Per Jentofte.

Skorstens Experten laver alt i montering og opsætning af skorsten og ildsted.

Morten Drifte er født og opvokset i Høng. Nu bor han i Rye med sin kone og to børn.