Morgenkaffe og skarpe tilbud pinselørdag i Gørlev

Pinselørdag, eller rettere pinselørdag morgen har i mange år været helt særlig i Gørlev. Butikkerne åbner nemlig klokken seks og her bydes der ud over nogle gode og skarpe tilbud, også på en lille én.

- Sådan gør vi selvfølgelig også i år, lover brugsuddeler Steffen Vincent, der kommer til at sætte vækkeuret et par timer tidligere end ellers for at få brygget kaffe til de morgenfriske, der vælger at slippe dynen og gå på opdagelse i de gode tilbud.