Der er masser af gode ting, når Ørslev IF holder loppemarked. I år foregår det søndag den 6. august. Arkivfoto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Loppetid i Ørslev

Ugebladet Vestsjælland - 25. juli 2017 kl. 15:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er over 100 frivillige hjælpere i gang fordelt over hele weekenden, når Ørslev IF holder deres store loppemarked, et marked, der afviklet hvert andet år, og som foregår på, i og omkring Ørslev Skole.

Lokale sponsorer sørger for at alle mand bliver bespist og får noget at drikke, men overskuddet fra de mange effekter går til Ørslev IF´s arbejde. Men måske er der ændringer på vej.

- Vi er ikke så mange medlemmer i Ørslev IF mere og vi kunne godt tænke os at fordele pengene til nogle af de andre foreninger i lokalområdet, for eksempel spejderne. Så vi sysler med tanken om at gøre loppemarkedet til en selvstændig forening, der kan fordele overskuddet ud over flere foreninger, fortæller Karen Pedersen fra Ørslev IF.

For at en sådan forening kan komme op at stå, kræver det at der er folk udenfor Ørslev IF, der vil være med og det er man i gang med at undersøge, så man kan stifte en foreningen i foråret. Men først skal emnet taget op på Ørslev IF´s generalforsamling i foråret.

Kræver mange kræfter

At afvikle et stort loppemarked hver andet år kræver en masse kræfter. Blandt andet i præsentationen af effekterne, hvor man i Ørslev sorterer alting grundigt. Der samles ind over to år og det betyder, der er rigtig mange effekter og sidste loppemarked gav 109.000 kroner i omsætning.

Over den weekend, loppemarkedet holdes, er der over 100 frivillige involveret og de arbejder fra morgen til aften med at få alle detaljerbne på plads.

Når loppemarkedet åbner klokken 10, vil der sansynligvis stå en masse mennesker klar til at løbe ind på pladsen, og man forventer at der kommer mellem 2 og 3000 besøgende søndag den 6. august.

Der er auktion over de bedste effekter klokken 11.30.

Der kan, i stil med forrige år, også bydes via sin mobil på auktionseffekterne. Udvalgte effekter markeres med »mobil-akution«. Her skriver man sit bud og telefonnummer, og når klokken er 11, runger man den person op, der har givet det højeste bud.