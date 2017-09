Se billedserie Der blev trykket hænder og snakket kommunalvalg til folkemødet i Dianalund. Her er det Kristian Egebæk Mortensen fra de Konservative, der hilser på Jørgen Larsen fra Venstre, mens Tommy Borlund Olsen og Ninna Pedersen kigger med. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Kanonopbakning til første Sorø Folkemøde i Dianalund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kanonopbakning til første Sorø Folkemøde i Dianalund

Ugebladet Vestsjælland - 02. september 2017 kl. 16:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dianalund: Han holder et sabbatår og er pølsemand i Torvets Pølser, men det politiske trækker så meget i den 19-årige Jann Vincent Olsson, at han egenhændigt har fået stablet et folkemøde på benene, som lørdag blev afviklet i høj sol og høj stemning.

Syv partier, FOA, DUR og Dianalund Kirkerne havde slået telte og stande op og delte de første par timer materiale ud til de mange mennesker i og omkring Dianalund Centret, der samme dag fejrede fødselsdag.

Rent politisk holder Jann Vincent Olsson sig som arrangør af folkemødet neutral, men glæder sig over, at partierne har haft lyst til at byde ind.

Neutrale er de politiske partier ikke, og der blev da også delt materiale ud til alle, der havde en ledig hånd.

Venstres Jørgen Larsen, der stiller op til kommunalvalget, havde et rigtigt politiker-slogan med.

- Vi har tænkt os at love det, vi kan holde, sagde han med et stort smil, for hvad lige netop det udsalg indeholder, kan være svært at regne ud.

Men han havde et ønske om at arbejde for en ny hal i Dianalund.

Klokken 13 gik debatterne i gang og her havde folk mulighed for at spørge ind til partierne.

Flere var dukket op for at høre om omfartsvejen omkring Tersløse, et emne, der i flere måneder har optaget borgerne i byen.