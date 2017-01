Se billedserie John og Anita Thomsen er de nye lejere af Sæby Kræmmerhal. Det markeres søndag den 5. februar. Foto: Charlotte Koefoed

John og Anita overtager Sæby Kræmmerhal

Ugebladet Vestsjælland - 30. januar 2017

Til maj er det fem år siden, kræmmerne rykkede ind i Sæby Kræmmerhal på Gørlevvej 2a i Sæby. Her lå Reska-fabrikken tidligere, men det er længe siden, der har været produktion i hallerne. Til gengæld summer det hver søndag af liv, når Sæby Kræmmerhal åbner dørene til de mange stande, hallen rummer.

Det har indtil nu været Bent Kragh Henningsen, der lejede hallen og nogle tilstødende lokaler af ejeren Birgitte Marskot, men han ønsker at trappe lidt ned, derfor overgår lejemålet nu til John og Anita Thomsen, som har været med i kræmmerhallen alle årene.

- Det betyder bare, at vi nu står for lejemålet og administrationen af kræmmerhallens stadholdere. Ellers fortsætte alt som det hele tiden har gjort. Lige nu er der et par stadepladser ledige, men vi holder åbent som vi plejer, hver søndag fra klokken 10 til 16, forklarer John Thomsen.

Bent Kragh Henningsen har selv en stand i kræmmerhallen, og den fortsætter han med. Han har fortrinsvis porcelæn, figurer og andre lignende ting.

Masser af fine ting

Kender man ikke Sæby Kræmmerhal, skulle man måske lægge vejen forbi en søndag. Her er nemlig et kæmpe, stort udvalg af forskellige ting. De allerfleste stande byder på gamle og antikke ting, lige fra Tekno-biler til kongeligt porcelæn, fra en kæmpe indianer skåret i træ til ægte tæpper, porcelæn og køkkengrej, retro, møbler, tasker, kameraer, nips og malerier og meget, meget mere.

- Vi hører ofte folk sige, at de er kørt forbi mange gange, men har aldrig været herinde og når først de har været her én gang, ja så kommer de igen, siger Anita Thomsen.

Det begyndte med et loft, der skulle isoleres

John og Anita Thomsen bor privat i Ruds Vedby og deres kræmmerliv begyndte for fem - seks år siden, da de skulle have isoleret loftet. Det betød nemlig, at loftet slukke ryddes og en masse ting og sager og dem valgte parret at sætte til salg ved et loppemarked.

- Der var selvfølgelig noget til overs, og det var her, vi startede vore kræmmerliv og fik en standplads her i Sæby. Nu er det sådan, at folk kommer og forærer os ting og sager, de tænker vi kan sælge, men vi køber også dødsboer og opkøber ting mange andre steder. Vi er blevet helt bidt af det, fortæller Anita Thomsen.

Søndag den 5. februar markerer John og Anita overtagelsen af Sæby Kræmmerhal med kaffe på kanden og en lille en til halsen, samt lidt snack. Alle er velkommen.