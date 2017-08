Det er ikke tapet, der sidder på bagvæggen i Oasen. De fine blomster er malet på.

Ikke til at skaffe tapet

Ugebladet Vestsjælland - 02. august 2017 kl. 07:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værtshuset Oasen skal foregive at være et sted, som har overlevet udviklingen og har bevaret sit værtshuslook fra 70´erne. Det betyder blandt andet, at der var brug for et tidstypisk tapet.

- Og det er altså bare ikke til at skaffe, fortæller Marianne Olsen, der ud over at være borgspilsformand, også er hende, der skal skaffe alle rekvisitter til friluftsspillet.

Tapet fra 70´erne er for det første ikke til at skaffe, og hvis det er, koster det en formue, så løsningen blev, at Ivan Jensen fra Krabasken i Slagelse fik stukket en malerpensel i hånden og det er ham, der har kreeret det skønne tapet på scenen.