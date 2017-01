Formand for Butiksrådet, Bente Riis, skænkede champagne i glassene, da SuperBrugsen torsdag over middag fejrede, at den nye brugs nu er en realitet. Foto: Charlotte Koefoed

Hurra, vi får en ny brugs

Det blev torsdag over middag fejret med champagne og lidt lækket at spise og gæsterne var alle butiksindehaverne i Dianalund Centret, personalet, butiksrådet og andre, der gennem mange år har kæmpet for, at SuperBrugsen i Dianalund fik lov til at udvide og dermed sikre Dianalund Centrets fremtidige udvikling.